وقال مركز العمليات في تقرير له، الأحد، بأن جميع أفراد الطاقم بخير بعد الهجوم الذي وقع قبالة مدينة سيريك في إيران، وطالب السفن بضرورة العبور بحذر.

من جانبهم، أكد مسؤولون إيرانيون استمرار سيطرتهم على المضيق، مشيرين إلى أن السفن غير التابعة للولايات المتحدة أو إسرائيل يمكنها العبور مقابل دفع رسوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة منذ 22 أبريل، حين أبلغت سفينة شحن عن تعرضها لإطلاق نار، وفقا لمركز عمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني.

ولا يزال مستوى التهديد في المنطقة " خطيرا"، حيث أغلقت طهران المضيق فعليا من خلال مهاجمة السفن وتهديدها.

ويبدو أن وقف إطلاق النار الهش المستمر منذ ثلاثة أسابيع في الحرب الإيرنية لا يزال صامدا، رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين أمس السبت بأن شن مزيد من الضربات لا يزال خيارا واردا.

يشار إلى الولايات المتحدة تضرب حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية بعد فشل إجراء جولة ثانية من المحادثات مع إيران في باكستان ، وقال الرئيس ترامب إن الحصار سيظل ساريا حتى التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن .

وقال ترامب إنه يراجع مقترحا إيرانيا جديدا لإنهاء الحرب.