قالت جانين بيرو المدعية العامة في منطقة واشنطن العاصمة، الأحد، إن الحكومة الأميركية لديها أدلة على أن أحد الموظفين الاتحاديين أصيب بعيار ناري أطلقه المشتبه به المحتجز خلال ما يعتقد أنها محاولة لاغتيال الرئيس دونالد ترامب في حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض مطلع الأسبوع الماضي.
وذكرت بيرو في برنامج "ستيت أوف ذي يونيون" على شبكة "سي.إن.إن" "يمكننا الآن إثبات أن طلقة الخرطوش التي أطلقت من بندقية المتهم من طراز موسبيرغ اخترقت نسيج سترة ضابط الخدمة السرية".
وأضافت بيرو "إنها رصاصته بالتأكيد".
وكول توماس ألين متهم باقتحام نقطة تفتيش أمنية وإطلاق النار من بندقية في الردهة المؤدية إلى حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في 25 أبريل.
ووجهت إلى ألين تهم بمحاولة الاغتيال، وإطلاق النار من سلاح في أثناء ارتكاب جريمة عنف، ونقل الأسلحة والذخيرة بصورة غير قانونية عبر حدود الولاية. ولم يدل بعد بأي إفادة.