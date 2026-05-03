وذكرت بيرو في برنامج "ستيت أوف ذي يونيون" على شبكة "سي.إن.إن" "يمكننا الآن ‌إثبات أن طلقة ‌الخرطوش ⁠التي أطلقت من بندقية المتهم من طراز موسبيرغ اخترقت نسيج سترة ضابط الخدمة السرية".

وأضافت ⁠بيرو "إنها رصاصته ‌بالتأكيد".

وكول توماس ألين متهم ⁠باقتحام نقطة تفتيش أمنية وإطلاق النار من ⁠بندقية في الردهة المؤدية إلى ​حفل عشاء مراسلي ⁠البيت ​الأبيض في 25 أبريل.

ووجهت إلى ألين تهم بمحاولة الاغتيال، ​وإطلاق النار من سلاح في أثناء ارتكاب جريمة عنف، ونقل الأسلحة والذخيرة بصورة غير قانونية عبر ​حدود ‌الولاية. ولم يدل بعد بأي إفادة.