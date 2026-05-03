ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول قوله: "اختفاء جنديين أميركيين بالمغرب لا علاقة له بالإرهاب، ومن المرجح أنهما سقطا في المحيط".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم)، أن جنديين فقدا في جنوب غرب المغرب، بعد المشاركة في مناورات عسكرية متعددة الجنسيات في البلاد.

وأفادت القيادة بفقد "جنديين أميركيين من المشاركين في مناورات الأسد الإفريقي قرب منطقة تدريب في المغرب السبت".

وذكرت أن الولايات المتحدة والمغرب ودول أخرى شاركت في مناورة الأسد الإفريقي، تقوم بعملية بحث وإنقاذ منسقة في البر والجو والبحر.

وأضافت أفريكوم: "الواقعة مازالت قيد التحقيق وعملية البحث مستمرة".