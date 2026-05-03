وأوضح نتنياهو أن إسرائيل "يجب أن تبقى دائما أقوى بكثير من أعدائها"، مضيفا أنه "فيما يتعلق بالتعزيز، سنشتري سربين من الطائرات الحديثة: إف-35 وإف-15".

وبين أن "هذه الطائرات تعزز التفوق الجوي الإسرائيلي الساحق، وهو تفوق أثبته أيضا في عملية "عام كالافي" والآن في عملية "زئير هارير".

وتابع: "يستطيع طيارونا الوصول إلى أي مكان في سماء إيران، وهم على أهبة الاستعداد لذلك عند الضرورة. لدينا طائرات متطورة وطيارون أكفاء".

أما بخصوص الطائرات المسيّرة، فقال نتنياهو: "أمرت قبل أسابيع بإنشاء مشروع خاص لمواجهة خطرها، وسأطلع اليوم على تقرير مرحلي حول هذا الموضوع. سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكننا نعمل عليه".

وأشار إلى أنه "سنطور طائرات رائدة من إنتاج شركة "أزرق أبيض". سيغير هذا الوضع برمته".

ولفت إلى أنه أصدر تعليمات بالاستثمار في تصنيع الأسلحة محليا، مضيفا: "سنضيف خلال العقد القادم 350 مليار شيكل (قرابة 119 مليار دولار) إلى ميزانية الدفاع، بهدف إنتاج هذه الأسلحة في إسرائيل والاستغناء عن الاعتماد على الدول الأجنبية".