وذكرت الوزارة أن إسرائيل ستشتري في الوقت نفسه سربين جديدين من الطائرات المقاتلة تشمل سربا رابعا من طائرات "إف-35" من شركة "لوكهيد مارتن"، وسربا ثانيا من طائرات "إف-15 ي إيه" من شركة "بوينغ"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأوضحت الوزارة أن قيمة هذه الصفقات تبلغ عشرات المليارات من الشيكل، وتشمل دمج الطائرات بالكامل ضمن سلاح الجو الإسرائيلي، إلى جانب خدمات الصيانة الشاملة، وقطع الغيار، والدعم اللوجستي.

وأضاف البيان "سيشكل السربان الجديدان ركيزة أساسية في تطوير قدرات الجيش الإسرائيلي على المدى الطويل، لمواجهة التهديدات الإقليمية المتغيرة والحفاظ على التفوق الجوي الاستراتيجي لإسرائيل".

وتعد هذه هي الخطوة الأولى في تنفيذ خطة الجيش الإسرائيلي لتعزيز قدراته على مدى عقد كامل، والتي وافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في إطار ميزانية مخصصة تبلغ 350 مليار شيكل.

يذكر أن نتنياهو وافق على تمويل يهدف إلى بناء صناعة أسلحة مستقلة.