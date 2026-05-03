ووفق وكالة الأنباء المركزية، فقد التقى كيم جونغ أون بمندوبي مؤتمر رابطة شبان الحزب الحاكم في بيونغ يانغ، وذلك في الوقت الذي تعيد فيه الحكومة التأكيد على دور الشبان في التعبئة الداخلية ودورها العسكري في الحرب الروسية مع أوكرانيا.

وذكرت الوكالة أن كيم أبلغ المندوبين أمس السبت، بأن الشبان هم "الطليعة" في دفع أهداف الدولة قدما، واصفا الرابطة بأنها قوة رئيسية لتنفيذ قرارات الحزب.

وفي رسالة نُشرت يوم الجمعة، ربط حزب العمال الكوريين صراحة بين ولاء الشبان ومشاركة بيونغ يانغ في حرب أوكرانيا، إذ قال أمام المؤتمر إن الجنود الشبان الذين أُرسلوا في عمليات خارجية "تحولوا إلى قنابل ولهيب" دفاعا عن شرف البلاد.

وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية وأوكرانيا ودول غربية إن كوريا الشمالية أرسلت نحو 14 ألف جندي للقتال إلى جانب القوات الروسية في منطقة كورسك، وإن أكثر من ستة آلاف منهم لقوا حتفهم.

وكشف كيم الشهر الماضي عن نصب تذكاري جديد في بيونغ يانغ لتكريم الجنود الذين لقوا حتفهم خلال تلك العمليات العسكرية.