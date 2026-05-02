وفي رسالة مصورة نشرت السبت، قال زيلينسكي إن نشاطا غير معتاد رصد الجمعة على الجانب البيلاروسي من الحدود المشتركة.

وأضاف أن كييف تراقب الوضع عن كثب، محذرا: "وإذا لزم الأمر، سنرد"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان زيلينسكي قد حذر في أبريل الماضي مينسك من المشاركة في الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، فرضت كييف عقوبات جديدة على بيلاروسيا، شملت اثنين من أبناء الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وخلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بفبراير 2022، تقدمت القوات الروسية أيضا من أراضي حليفتها بيلاروسيا باتجاه العاصمة الأوكرانية كييف، إلا أن مينسك لم تشارك بشكل مباشر في القتال.

وعلى الصعيد الميداني، قال أولكسندر سيرسكي قائد الجيش الأوكراني السبت إن القوات الروسية تتقدم نحو مدينة كوستيانتينيفكا بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، ⁠في محاولة لإرساء موطئ قدم بالقرب من منطقة محصنة بشدة.

وتشكل كوستيانتينيفكا، إلى جانب مدن أخرى، ما يُعرف باسم حزام الحصن في شرق البلاد، وهي منطقة شديدة التحصين من قبل الجيش الأوكراني.

وكتب سيرسكي على تطبيق تيليغرام: "نتصدى للمحاولات المستمرة من المحتلين الروس للسيطرة على ضواحي ‌كوستيانتينيفكا باستخدام تكتيكات التسلل. وتجري حاليا إجراءات لمكافحة التخريب في المدينة".

وأظهرت خرائط عمليات على مدونة "ديب ‌ستيت" الأوكرانية المعنية بالشأن ‌العسكري أن القوات الروسية تسيطر على منطقة تبعد حوالي كيلومتر واحد فقط عن الضواحي الجنوبية للمدينة.

وتم تمييز أجزاء صغيرة من كوستيانتينيفكا في الجنوب الشرقي بأنها مناطق رمادية، مما يعني أنه لا ‌أوكرانيا ولا روسيا تسيطران عليها بشكل ‌كامل.

وتطالب روسيا أوكرانيا ⁠بالانسحاب من الأجزاء التي فشلت في السيطرة عليها في منطقتي دونيتسك ولوغانسك المجاورة خلال حربها الشاملة التي بدأت قبل أربع سنوات.

وتعثرت محادثات السلام التي توسطت ⁠فيها الولايات المتحدة ‌بسبب هذه المسألة، إذ يقول مسؤولون أوكرانيون إن كييف لن ⁠تتنازل عن الأراضي التي لا تزال تسيطر عليها.

وعلى مدى ⁠السنوات القليلة الماضية، لم تتمكن القوات الروسية من الاستيلاء على أي تجمعات سكنية كبيرة في أوكرانيا، واكتفت بالتقدم ببطء ⁠والسيطرة على بلدات صغيرة، معظمها في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية السبت إنها سيطرت على بلدة ميروبليا في منطقة سومي شمال أوكرانيا، حيث تقول موسكو إنها تريد إقامة منطقة عازلة.

لكن مجموعة كورسك التابعة للجيش الأوكراني نفت في منشور على فيسبوك التقرير الروسي ووصفته بأنه "كذب محض" وقالت إن وحداتها تسيطر على المنطقة.

من جهة أخرى، ‌قال حاكم منطقة سومي إن هجوما جويا روسيا قرب بلدة كروفيليتس أسفر عن إصابة ستة أشخاص، بينهم اثنان في حالة خطيرة.