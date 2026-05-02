ومن المقرر أن تستمر العقوبات لمدة 10 سنوات في البداية، دون تقديم سبب رسمي لهذه الخطوة. وكان بوهدان قد شغل منصب رئيس مكتب الرئاسة من مايو 2019 إلى فبراير 2020.

من جانبه، أشار بوهدان عبر موقع فيسبوك إلى أن القرار قد يكون مرتبطا بتقارير إعلامية حديثة تتحدث عن احتمال تورط زيلينسكي وزوجته أولينا زيلينسكا في معاملات فساد.

وألمح إلى أن الرئيس يشتبه بوجود صلة بين هذه المنشورات وعمله كمحام.

وكان زيلينسكي قد حصل في أبريل الماضي على جائزة أخرى في هولندا تقديرا لجهوده في الدفاع عن الحرية.