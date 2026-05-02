وأوضحت الشبكة أن ستيوارت التحق بفريق يضم جاريد كوشنر، صهر ترامب، والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وذلك قبيل تعثر محادثات إسلام آباد التي قادها نائب الرئيس جي دي فانس مطلع أبريل الماضي.

وبحسب المصادر، فإن ستيوارت تم تعيينه من قبل كوشنر، وكان قد عمل سابقا في مركز "الدفاع عن الديمقراطيات"، حيث تخصص في قضايا الانتشار النووي والشأن الإيراني.

وفي سياق متصل، أثار غياب خبراء من الإدارة الوطنية للأمن النووي ووزارة الطاقة عن فريق التفاوض تساؤلات داخل الكونغرس، الذي طالب بتوضيحات من مسؤولين أميركيين بشأن الجهة التي تقدم الدعم الفني المتخصص في الملف النووي الإيراني.

ورد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال جلسة استماع أمام لجنة الموارد والطاقة في مجلس الشيوخ في 21 أبريل، قائلاً: "أنا أول من يقدم الخبرة في هذا المجال، ولدينا أيضًا فريق منع الانتشار النووي الذي يشارك في هذه الجهود، إضافة إلى فريق متخصص يعمل على إيجاد حلول للأزمة الإيرانية وفق تطوراتها".

ويُشار إلى أن ستيوارت عمل سابقا لدى عضوة الكونغرس الجمهورية كلوديا تيني عن ولاية نيويورك، والتي وصفته بأنه من أبرز الخبراء الأميركيين في السياسة الإيرانية.