وقالت القيادة المركزية في بيان إنه "على مدار العشرين يوما الماضية، تم تحويل مسار 48 سفينة لضمان الامتثال للحصار".

ورافقت سنتكوم البيان بصورة للسفينة "يو إس إس نيو أورلينز" التي تواصل عملياتها في بحر العرب.

وتشن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملة أطلق عليها مسؤولون اسم "الغضب الاقتصادي"، وتشمل فرض عقوبات، وحصار الموانئ الإيرانية، ومصادرة السفن المرتبطة بطهران في المياه حول العالم.

وتهدف الخطة إلى شل تجارة النفط والسلع الإيرانية، والعمل على استهداف "أسطول الظل" الذي تعتمد عليه إيران في تصدير مواردها.

وجاءت هذه الخطة في أعقاب فشل جولة مفاوضات عقدت بين واشنطن وطهران في باكستان، وانتهت دون التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي أطلقتها واشنطن بمشاركة إسرائيل في 28 فبراير الماضي تحت اسم "الغضب الملحمي".