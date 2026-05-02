وأضاف أن ذلك ظهر بشكل واضح من خلال الهجوم الذي شنه ترامب على المستشار الألماني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع التقرير أن انشغال إدارة ترامب بالأزمات في الشرق الأوسط، وتحديدا التوترات مع إيران، قد أدى من جانب آخر إلى تراجع أولوية الحرب في أوكرانيا داخل البيت الأبيض، مما دفع العواصم الأوروبية إلى تكثيف جهودها لتعزيز استقلاليتها الدفاعية.

وتأتي هذه التطورات في وقت أثار فيه الرئيس ترامب قلق البنتاغون باحتمالية تقليص الوجود العسكري الأميركي في دول أوروبية، إلى جانب إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تم خلالها الاتفاق على وقف قصير لإطلاق النار دون إشراك الجانب الأوكراني.

وصرح مسؤولون أوروبيون، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، بأن هذه التحركات تعزز القناعة بضرورة التحرك نحو تشكيل "اتحاد دفاع أوروبي" لمواجهة التحديات الأمنية بشكل أكثر استقلالية عن واشنطن.

من جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا ويلز، أن جهود الإدارة الأميركية لا تزال تتركز على منع إيران من حيازة سلاح نووي، مع مواصلة العمل لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا، معربة عن تفاؤل الإدارة بالتوصل إلى اتفاق سلام.

وفي المقابل، بدأت أوكرانيا في تكييف استراتيجيتها لتعتمد بشكل أقل على الدعم الأمريكي المباشر.

وأظهر استطلاع حديث أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع تراجعا في ثقة الجمهور الأوكراني في التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم اللازم، حيث انخفضت النسبة إلى 40 بالمئة مقارنة بـ 57 بالمئة في يناير الماضي.