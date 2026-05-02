وأكد بيستوريوس أن "ألمانيا ‌تسير ⁠على الطريق الصحيح" في هذا الصدد، مشيرا ⁠إلى ‌توسيع قواتها ⁠المسلحة (البوندسفير) وزيادة وتسريع شراء المعدات ⁠العسكرية إلى ​جانب تعزيز ⁠البنية ​التحتية.

وأضاف: "كان من المتوقع أن تسحب ​الولايات المتحدة قواتها من أوروبا، بما في ذلك ​ألمانيا".

والجمعة، أعلن البنتاغون سحب نحو 5 آلاف جندي أميركي من ألمانيا خلال عام، في خطوة تأتي بعد أن أعرب الرئيس دونالد ترامب عن استيائه من المستشار الألماني بشأن موقف بلاده من حرب إيران.

ومع تعثر الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع، يوجه الرئيس الأميركي انتقادات لاذعة لحلفائه الأوروبيين التقليديين، متهما إياهم بالتقاعس عن دعم الحرب التي أطلقها ضد الجمهورية الإسلامية نهاية فبراير.

وبعد تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على السيارات، أشارت إدارة ترامب إلى أنها تعتزم سحب نحو 15 بالمئة من القوات الأميركية المتمركزة في ألمانيا والبالغ عددها حوالي 36 ألف جندي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية شون بارنيل في بيان "نتوقع إتمام عملية الانسحاب خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة".

وكان دونالد ترامب قد أثار في الأيام الماضية إمكانية تقليص القوات العسكرية الأميركية المتمركزة في ألمانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، عقب تصريحات أدلى بها المستشار فريدريش ميرتس.

وكان المستشار الألماني قال الإثنين إن "الأميركيين يفتقرون بوضوح إلى استراتيجية" تجاه إيران، وأن طهران "تذل" القوة العظمى الأكبر في العالم.

ورد ترامب الثلاثاء بأن ميرتس "يعتقد أنه من المقبول أن تمتلك إيران سلاحا نوويا. إنه لا يعرف ما الذي يتحدث عنه".

ودعا ميرتس الخميس إلى "شراكة موثوقة بين ضفتي الأطلسي"، من دون رد مباشر على ترامب.

السيارات الألمانية

واستهدف دونالد ترامب، الجمعة، ألمانيا وصادراتها الكبيرة من السيارات بشكل غير مباشر، معلنا نيته رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى 25 بالمئة "الأسبوع المقبل".

ويتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بعدم احترام الاتفاقية التجارية التي جرى التوصل إليها الصيف الماضي، على الرغم من أن عملية التصديق على هذه الاتفاقية لم تكتمل بعد داخل التكتل المكون من 27 دولة.

وعلقت بعثة الاتحاد الأوروبي في واشنطن قائلة لوكالة "فرانس برس" إن الاتحاد "ينفذ الالتزامات التي قطعها" لواشنطن "وفقا للإجراءات التشريعية المعتادة، مع إبقاء الحكومة الأميركية على اطلاع كامل طوال العملية".

وأضافت البعثة أنه في حال عدم التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق، "فسنبقي جميع الخيارات مفتوحة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي".

وسيتأثر قطاع صناعة السيارات الألماني بشدة جراء هذا الإجراء، وقد اتهم الرئيس الجمهوري شركتي "مرسيدس" و"بي إم دبليو" بـ"استغلال" الأميركيين لسنوات.

وينتقد دونالد ترامب بشدة حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين لترددهم في تقديم الدعم اللوجستي أو العسكري للهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران، أو لتأمين مضيق هرمز الاستراتيجي الذي تحكم طهران قبضتها عليه عمليا.

"مريعة للغاية"

ومنذ نهاية الحرب الباردة، انخفض الوجود الأميركي في ألمانيا بشكل ملحوظ، لكنه لا يزال ركيزة أساسية في السياسة الأمنية الألمانية، لا سيما في ظل تنامي التهديد الروسي منذ غزو أوكرانيا.

كما يوفر هذا الوجود الأميركي آلاف الوظائف والعقود للاقتصاد الألماني الذي يواجه صعوبات.

وقال العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي جاك ريد إن "تقليص وجودنا العسكري في أوروبا في وقت تواصل القوات الروسية هجومها المستميت على أوكرانيا ومضايقة حلفائنا في الناتو، يُعد هدية ثمينة لفلاديمير بوتين، ويشير إلى أن التزامات أميركا تجاه حلفائنا مرهونة بمزاج الرئيس".

إلى جانب ألمانيا، صرح ترامب الخميس أيضا بأنه قد يسحب قواته من إيطاليا وإسبانيا بسبب معارضتهما للحرب، قائلا للصحفيين في المكتب البيضاوي "لم تقدم إيطاليا لنا أي مساعدة، وكانت إسبانيا مريعة، مريعة للغاية".