وقد جمع المؤتمر نخبة من كبار المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام والشركاء الرئيسيين، لتسليط الضوء على الأهمية الإنسانية والرياضية لهذه المبادرة، التي أصبحت مبادرة عالمية تُنظم في العديد من الدول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، والصين، والبرازيل.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أكّد محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المُنظّمة، أن سباق زايد الخيري يتجاوز كونه حدثا رياضيا، إذ يشكل منصّة إنسانية عالمية مستلهمة من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأوضح أن استضافة السباق في إثيوبيا تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بنشر قيم العطاء، امتدادا لإرث من إنساني ملموس ترك أثره في العديد من الدول منذ انطلاقه عام 2001.

كما أشار إلى أن المُشاركة الواسعة للعدّائين، ومن بينهم وفدٌ يضم 50 عدّاء من دولة الإمارات، تعكس روح الوحدة والتنوع الثقافي التي يحملها هذا الحدث.