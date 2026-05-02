وقال ترامب، في حديث مساء الجمعة، إن القوات الأميركية استولت مؤخرا على سفينة وحمولتها، مضيفا: "احتجزنا السفينة والنفط.. إنها تجارة مربحة جدا. نحن مثل القراصنة.. نوعا ما، لكننا لا نمزح".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تصعّد فيه واشنطن من إجراءاتها البحرية، حيث احتجزت عددا من السفن المرتبطة بطهران، بما في ذلك ناقلات نفط وسفن حاويات خاضعة لعقوبات، بعد مغادرتها الموانئ الإيرانية أو خلال وجودها في المياه الآسيوية.

في المقابل، تفرض إيران قيودا مشددة على الملاحة عبر مضيق هرمز، إذ تمنع مرور معظم السفن باستثناء سفنها، منذ اندلاع المواجهة، فيما تواصل الولايات المتحدة فرض حصار منفصل على الموانئ الإيرانية.

وبدأت العمليات العسكرية في 28 فبراير، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، لترد طهران بضربات استهدفت إسرائيل ودولا خليجية تستضيف قواعد أمريكية.

وأدت المواجهات إلى سقوط آلاف القتلى وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين، إلى جانب تداعيات اقتصادية واسعة، أبرزها ارتفاع أسعار النفط وتعطّل حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز المسال عالميا.

وتواجه إدارة ترامب انتقادات متزايدة داخل الولايات المتحدة، في ظل غموض أهداف الحرب وتغير مهلها الزمنية، إلى جانب تصريحات للرئيس الأميركي أثارت جدلا واسعا، من بينها تهديده سابقا بـ"تدمير الحضارة الإيرانية".

كما حذّر خبراء أميركيون من أن بعض الهجمات قد تقترب من تصنيف "جرائم حرب"، خاصة في ظل الحديث عن استهداف بنى تحتية مدنية داخل إيران.

