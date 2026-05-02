وقال المتحدث باسم "البنتاغون"، شون بارنيل، في بيان "نتوقع إتمام عملية الانسحاب خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة".

وأضاف: "يأتي هذا القرار في أعقاب مراجعة شاملة لوضع القوات التابعة للوزارة في أوروبا، مع إدراك متطلبات المنطقة والظروف على الأرض".

ويأتي الإعلان بعد تصريح من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الإثنين، أشار خلاله إلى أن الإدارة الأميركية دخلت الحرب في إيران دون أي استراتيجية على الإطلاق.

وردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشنّ هجوم لفظي شرس على ميرتس، قائلا إن المستشار الألماني "لا يعرف ما الذي يتحدث عنه" وإنه "يجب أن يقضي المزيد من الوقت لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

كذلك قال ترامب أيضا إن إدارته "تدرس وتراجع التخفيض المحتمل للقوات في ألمانيا".

وكان ترامب قد هدد في السابق بتخفيض عدد القوات الأميركية في ألمانيا خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى بين عامي 2017 و2021.

والخميس، صرّح ترامب أيضا بأنه قد يسحب قواته من إيطاليا وإسبانيا بسبب معارضتهما للحرب، قائلا للصحفيين في المكتب البيضاوي: "لم تقدم إيطاليا لنا أي مساعدة، وكانت إسبانيا مريعة، مريعة للغاية".

واعتبارا من 31 ديسمبر عام 2025، بلغ عدد القوات الأميركية في إيطاليا 12662 جنديا وفي إسبانيا 3814، بينما كان الرقم في ألمانيا 36436 جنديا.

وأشار الاتحاد الأوروبي الخميس إلى أن نشر قوات أميركية في أوروبا يصبّ في مصلحة واشنطن، وأن الولايات المتحدة "شريك حيوي في المساهمة في أمن أوروبا ودفاعها".