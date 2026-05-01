ونقلت وكالة فارس عن الحرس الثوري قوله "عقب غارات جوية للعدو باستخدام قنابل عنقودية وألغام جوية، تلوثت أجزاء من محافظة زنجان، بما في ذلك نحو 1200 هكتار من الأراضي الزراعية، بالقنابل".

وأضافت أن خبراء من الحرس الثوري كانوا يعملون على تنظيف هذه المناطق، وتمكنوا من إبطال مفعول أكثر من 15 ألف قطعة ذخيرة.

وأشارت إلى أنه "خلال إحدى هذه المهمات اليوم، استشهد 14 من هذه القوات المتفانية وأصيب اثنان بجروح".

واتهمت إيران في وقت سابق الولايات المتحدة وإسرائيل باستخدام ذخائر عنقودية، وهي قنابل تنفجر في الجو وتطلق ذخائر صغيرة قد لا ينفجر بعضها، ما يخلّف خطرا قد يستمر لعقود.

في المقابل، اتهمت إسرائيل إيران باستخدام هذا النوع من الذخائر في ضرباتها الصاروخية على مدن إسرائيلية.

ولم تنضم إيران وإسرائيل والولايات المتحدة إلى أكثر من 100 دولة وقعت اتفاقية عام 2008 تحظر استخدام الذخائر العنقودية ونقلها وإنتاجها وتخزينها