ونشرت المدعية في واشنطن جينين بيرو اللقطات على صفحتها على منصة"إكس"، وقالت: "اليوم، ننشر مقطع فيديو تم تقديمه بالفعل إلى المحكمة الجزئية الأميركية يظهر كول ألين وهو يطلق النار على أحد عناصر الخدمة السرية الأميركية خلال محاولته اغتيال الرئيس في عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض (...) لا توجد أي أدلة على أن إطلاق النار كان نتيجة نيران صديقة".

وأضافت: "كما يُظهر الفيديو المتهم وهو يستطلع المنطقة في فندق هيلتون قبل يوم من الهجوم (...) سيواصل مكتبي هذا التحقيق الموسع لتقديم كول ألين إلى العدالة."

ويبدو في الفيديو أن المشتبه به كول ألين، البالغ 31 عاما، يقوم باستطلاع المكان قبل أن يندفع عبر نقطة التفتيش حاملا سلاحا مرفوعا، بينما يفتح أحد عناصر الخدمة السرية النار.

وتقول السلطات إن العنصر – وهو واحد من نحو 12 ضابطا اتحاديا كانوا عند نقطة التفتيش عندما ظهر المسلح من مدخل في الممر – أطلق خمس طلقات بعد أن وجّه ألين سلاحه نحوهم.

ويبدو أن هذا العنصر هو الوحيد الذي سحب سلاحه قبل أن يعبر ألين عبر أجهزة التفتيش، وفق سكاي نيوز.

أصيب ألين خلال الحادث الذي وقع مساء السبت، لكنه لم يُصب بطلق ناري، بينما أُصيب أحد العناصر برصاصة في سترة واقية من الرصاص. ولم يتضح ما إذا كانت الإصابة ناتجة عن إطلاق نار من ألين أو من أحد العناصر، إلا أن بيرو أكدت أنه لا توجد أدلة على نيران صديقة.

وكانت صور ثابتة للمشتبه به ليلة الهجوم – الذي استهدف أحد أبرز الأحداث السنوية في واشنطن – قد نُشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع ضمن ملف قضائي قدمته وزارة العدل.

وأظهرت الصور ألين وهو يلتقط صور "سيلفي" مع أسلحة، قال المدعون إنها تضمنت سكينا داخل غمد، وحافظة كتف، وحقيبة مليئة بالذخيرة.

وقد التقطت هذه الصور عند نحو الساعة 8:03 مساءً بالتوقيت المحلي، أي قبل نحو نصف ساعة من اللحظة التي اندفع فيها ألين عبر نقطة التفتيش.

وجهت إلى ألين تهمة واحدة بمحاولة اغتيال ترامب، إضافة إلى نقل سلاح ناري وذخيرة عبر الولايات بقصد ارتكاب جناية، وإطلاق النار خلال جريمة عنف.