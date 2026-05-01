وبدورها عززت البحرية الأميركية قدراتها لرصد الألغام البحرية عبر عقد مع شركة ذكاء اصطناعي، في إطار مواجهة تهديدات إيران في مضيق هرمز.

ويشمل العقد، الذي تقترب قيمته من 100 مليون دولار، شركة "دومينو داتا لاب"، ويهدف إلى تسريع عمليات كشف الألغام باستخدام برامج تعلم آلي قادرة على التعرف على أنواع جديدة خلال أيام.