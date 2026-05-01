ذكرت وكالة "إيرنا" للأنباء أن طهران قدمت "أحدث مقترحاتها للتفاوض إلى باكستان بصفتها وسيطا"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

في المقابل، أشارت تقارير إعلامية إلى أن تأخر المقترح الإيراني يعود إلى صعوبة الوصول إلى مجتبى خامنئي.

يأتي ذلك في ظل جمود في المسار التفاوضي بين الجانبين، مع تمسك كل طرف بشروطه، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات مفتوحة.

وفي هذا السياق، نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب صورة له عبر منصة "تروث سوشيال" مرفقة بعبارة: "وداعا للرجل اللطيف"، معتبرا أن إيران "عاجزة عن ضبط سلوكها"، وداعيا إياها إلى "أن تصبح أكثر ذكاء قريبا".

في المقابل، تحدثت طهران عن استعداد حلفائها في المنطقة للتصعيد، في إشارة إلى تهديدات بإغلاق مضيق باب المندب، في حال تعرضها لهجوم جديد.

وتصاعدت حدة التوتر بعدما رفض ترامب مقترحا إيرانيا يقضي بفتح مضيق هرمز ورفع الحصار أولا، مقابل تأجيل المفاوضات النووية، وهو ما اعتبرته واشنطن غير مقبول.