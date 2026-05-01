وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية كارلوتا وولف أن اضطرابات الشحن في الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، إلى جانب الازدحام في الموانئ وارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التأمين، أدت إلى تأخير وصول المساعدات لأسابيع.

وأضافت أن مسارات الشحن تغيّرت من المرور عبر دبي ومضيق هرمز إلى طريق رأس الرجاء الصالح، ما يضيف نحو 25 يوما إلى زمن الوصول.

وأشارت إلى أن تكلفة نقل الإمدادات من دبي إلى السودان وتشاد ارتفعت من 927 ألف دولار إلى 1.87 مليون دولار، محذّرة من أن المحتاجين "يتلقون المساعدات في وقت متأخر عن المطلوب".

وتعد الأزمة الإنسانية في السودان، بحسب الأمم المتحدة، الأكبر في العالم من حيث حجم النزوح.