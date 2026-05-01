تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن مجموعة قوات "الشمال" سيطرت على بلدة "بوكاليانويه" في مقاطعة خاركيف خلال اليوم الماضي، لتصبح سادس مركز سكني يقع تحت سيطرة هذه القوات خلال آخر أسبوع، الأمر الذي يرفع إجمال عدد البلدات التي وقعت تحت سيطرة القوات الروسية خلال أسبوع إلى 10 بلدات.

وأفادت الوزارة في تقريرها بأن القوات الروسية شنت، في الفترة من 25 أبريل حتى 1 مايو، ضربة مكثفة و5 ضربات جماعية على أهداف في أوكرانيا بأسلحة عالية الدفة بعيدة المدى تطلق من الجو والبر والبحر وبطائرات مسيرة هجومية.

وأوضح التقرير أن هذه الضربات أصابت منشآت للمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ومواقع للبنية التحتية للطاقة والنقل والموانئ التي تستخدمها القوات الأوكرانية، ومواقع لتجميع وتخزين وإطلاق الطائرات المسيرة الهجومية والزوارق المسيرة، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت لتشكيلات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب.

خسائر الجيش الأوكراني خلال أسبوع

وحسب تقرير الدفاع الروسية، فقد خسرت أوكرانيا ما مجموعه نحو 8010 جنود في مختلف محاور القتال خلال آخر أسبوع، بينهم:

أكثر من 1270 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشمال"،

أكثر من 1340 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الغرب"،

أكثر من 1125 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الجنوبية"،

أكثر من 2045 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الوسط"،

أكثر من 1960 في منطقة مسؤولية قوات "الشرق"،

إضافة إلى نحو 270 في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها أن الدفاعات الجوية أسقطت 53 قنبلة جوية موجهة، و4 قذائف من راجمات صواريخ "هيمارس" و2628 طائرة مسيرة معادية خلال أسبوع، فيما دمرت قوات أسطول البحر الأسود الروسي 14 زورقا مسيرا للعدو في مياه البحر الأسود.

خسائر الجيش الأوكراني في المعدات

وبحسب الوزارة، فقد وصل مجموع المعدات العسكرية الأوكرانية التي تم تدميرها منذ بدء العملية العسكرية الخاصة إلى: