وذكرت الشرطة أن عيسى سليمان (45 عاما)، وهو بريطاني من أصل صومالي، وجهت إليه تهمتان بالشروع في القتل وحيازة أداة حادة في مكان عام، على أن يمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية.

وصنفت الشرطة الهجوم الذي وقع في حي غولدرز غرين "عملا إرهابيا"، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن سلسلة هجمات شملت حوادث حرق عمد ومحاولات استهداف مواقع يهودية في شمال غرب لندن.

وفي أعقاب الحادث، رفعت المملكة المتحدة مستوى التهديد الإرهابي إلى "شديد"، وهو ثاني أعلى مستوى، ما يعني أن وقوع هجوم بات "محتملا للغاية".

وقال قائد شرطة العاصمة مارك رولي إن البلاد تواجه "ما يشبه وباء معاداة السامية"، مؤكدا نشر موارد أمنية إضافية في مناطق محددة من العاصمة.

من جهته، دعا رئيس الوزرراء كير ستارمر إلى "الوحدة لمكافحة معاداة السامية"، عقب زيارة للمنطقة التي شهدت الهجوم.

وأصيب في الاعتداء رجلان يهوديان يبلغان 34 و76 عاما، حيث غادر الأول المستشفى، بينما لا يزال الثاني يتلقى العلاج في حالة مستقرة.