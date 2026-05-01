وأعلن متحدث باسم بوكو حرام، في مقطع فيديو نشر الجمعة، انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي منحتها الجماعة للحكومة النيجيرية، محذرا من استعداده لبدء إعدام المحتجزين. وقال المتحدث إن المفاوضات مع الحكومة "انهارت"، مؤكدا أنه "لا مجال لمزيد من النقاش".

ووجه المتحدث، الذي قال إن الجماعة تعمل تحت قيادة "الإمام أبو أميمة المهاجر"، سلسلة من التهديدات للسلطات النيجيرية، ساخرا من جهود الحكومة، ورافضا أي مفاوضات بشأن الفدية.

وشدد على نفاد صبر الجماعة، قائلا: "على الحكومة النيجيرية أن تعلم أن المال لا يعمينا.. مهلة الـ72 ساعة التي منحناها لكم انقضت.. لقد انتهى هذا التفاوض".

وحذر ممثل ولاية بورنو الجنوبية في البرلمان النيجيري، السيناتور علي ندومي، من المصير المجهول الذي يواجهه المختطفون، وطالب الرئيس بولا تينوبو باستئجار طائرات هجومية لتعزيز جهود الجيش في مكافحة الإرهاب.

وفي حين تتصاعد حدة الهجمات الإرهابية، التي أدت إلى مقتل واختطاف أكثر من 900 شخص في جميع أنحاء نيجيريا خلال أبريل، ظلت منطقة ولاية برنو بشرق البلاد، منذ عام 2014، مركزا رئيسيا لعمليات بوكو حرام، التي أعلنتها مقرا لخلافتها.

ومع بداية عام 2026، كثفت الجماعة الإرهابية من هجماتها في المنطقة، مستهدفة المدنيين والعسكريين على السواء.

وفي السابع من مارس، أسفر هجوم نفذته بوكو حرام على عدد من المناطق في ولاية برنو عن مقتل أكثر من 300 قروي.

ويقول الجيش إنه حقق بعض "النتائج الحاسمة" في الأشهر الثلاثة الماضية، مشيرا إلى "تحييد العديد من العناصر الإرهابية وجيوبها، واستعادة عدد كبير من المختطفين".

وأوضح اللواء مايكل أونوجا، المسؤول الإعلامي في الجيش النيجيري، أنه تم تحييد 201 إرهابيا، واعتقال 284 آخرين، وإنقاذ 188 من المختطفين.

وقال أونوجا، في إفادات للصحفيين في العاصمة أبوجا، إن رئيس أركان الجيش، الفريق أول أولوفيمي أولوييدي، وجه جميع قادة العمليات بدمج أنشطة التعاون المدني العسكري بشكل كامل في العمليات العسكرية، بما يضمن الاحترافية، ويسهل إعادة توطين المجتمعات النازحة، لتعزيز ثقة الجمهور بالعمليات العسكرية.