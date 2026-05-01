وبحسب التقارير اليومية الصادرة عن سلاح الجو الأوكراني، أطلقت روسيا في أبريل 6,583 طائرة مسيّرة بعيدة المدى، بزيادة قدرها 2% مقارنة بعدد المسيّرات التي أُطلقت في مارس.

وبحسب البيانات، تمكّنت أوكرانيا من إسقاط 88% من جميع الطائرات المسيّرة والصواريخ القادمة.

ولطالما روّجت كييف لدفاعاتها ضد الطائرات المسيّرة باعتبارها الأفضل في العالم، والتي طُوّرت على مدى 4 سنوات من القصف الروسي الليلي المتواصل بطائرات مسيرة هجومية.

كانت روسيا في السابق تطلق طائرات مسيرة بعيدة المدى على أوكرانيا بشكل شبه حصري في هجمات ليلية، لكن في الأسابيع الأخيرة، أصبحت الهجمات النهارية أكثر تواتراً، فيما وصفه المحللون بأنه نهج مصمم لإلحاق المزيد من الضرر.

وفي أبريل، قال "معهد دراسات الحرب" الأميركي إن "التكتيك الروسي الجديد الذي يجمع بين ضربة ليلية كبيرة وأخرى نهارية مماثلة يُلحق على الأرجح مزيدا من الأذى بالمدنيين".

وأضاف مركز الأبحاث الأميركي "ربّما تسعى روسيا من خلال سلسلة الضربات النهارية، إلى استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية بشكل أكبر، بما في ذلك الأماكن العامة والمساحات المفتوحة مع تحسّن الطقس وتزايد حركة السكان في الخارج".

وقال بافلو باليسا نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الهجمات النهارية محاولة جديدة لـ"إرهاب المدنيين" بعد انتهاء فصل الشتاء.

وأضاف في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية مطلع أبريل "هناك أيضا بُعد اقتصادي. فالهجمات المكثّفة في منتصف يوم العمل تشلّ النشاط التجاري بشكل كبير".

في المقابل، تنفي موسكو استهداف المدنيين، وتؤكد أن هجماتها تستهدف مواقع عسكرية ومنشآت طاقة مرتبطة بالجيش.