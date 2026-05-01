وفي الفيديو يظهر المشتبه به أثناء اقتحامه نقطة تفتيش أمني في فندق هيلتون بواشنطن، وأطلق خلال الاقتحام النار على أحد عناصر جهاز الخدمة السرية مواصلا طريقه إلى القاعة حيث العشاء لمراسلي البيت الأبيض.

وإلى جانب الفيديو، الذي تبلغ مدته 6 دقائق تقريبا، نشرت الوزارة صورة للمشتبه به كول آلن توماس يبدو أنها صورة سيلفي التقطها لنفسه أثناء التحضير للهجوم.

وفي الصورة أشارت الوزارة إلى عدد من الأسلحة التي كانت بحوزة المشتبه به، حيث أظهرت اللقطة على الأقل 4 أسلحة على جانبيه.

وفي الصورة السيلفي يبدو أن المشتبه به يحمل "حقيبة جلدية صغيرة تتطابق في مظهرها مع حقيبة الذخيرة التي تم العثور عليها لاحقًا من شخصه (البند 1)، وحافظة كتف (البند 2)، وسكين مغمدة تتطابق في مظهرها مع إحدى السكاكين التي تم العثور عليها لاحقًا من شخصه (البند 3)، وزردية وقواطع أسلاك تتطابق في مظهرها مع تلك التي تم العثور عليها لاحقًا من شخصه (البند 4)"، وفقًا للمذكرة.

ونشرت كبيرة المدعين الفيدراليين في واشنطن جانين بيرو، الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وقالت بيرو إنه يظهر كول آلن توماس وهو يطلق النار على ضابط في الخدمة السرية الأميركية، أثناء ركضه عبر الحواجز الأمنية باتجاه الحفل المكتظ بالصحفيين ومسؤولي إدارة ترامب وغيرهم من الضيوف.

وأكدت أنه "لا يوجد دليل على أن الضابط أصيب بنيران صديقة".

كما يظهر الفيديو آلن وهو يتفقد الفندق، في اليوم السابق للهجوم.