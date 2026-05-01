تفصيلا، قال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، اليوم الجمعة، إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة وقع خلال الليل وأدى إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية للميناء الموجود بالمنطقة إلى جانب إصابة شخصين.

وكتب على تطبيق تلغرام أن مبنيين سكنيين تضررا في الهجوم الذي تسبب أيضا في اندلاع حرائق.

ولم يذكر أي تفاصيل عن الأضرار التي لحقت بمرافق الميناء.

من ناحية ثانية، قال روبرت بروفدي قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكراني اليوم الجمعة عبر تطبيق تلغرام إن مسيرات أوكرانية هاجمت ميناء توابسي الروسي على البحر الأسود للمرة الرابعة.

روسيا.. تدمير 24 مسيرة أوكرانية

في موسكو، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الإنذار الجوي رصدت ودمرت 24 مسيرة معادية جوية أوكرانية فوق أربع مناطق والبحر الأسود في غضون 6 ساعات.

ووفقا لبيان الوزارة، تصدت وسائط الدفاع الجوي المناوبة بالجيش الروسي للمسيرات الأوكرانية ودمرتها.

وجاء في البيان: "في يوم 30 أبريل من هذا العام، في الفترة بين الساعة 14:00 و20:00 بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي ودمرت 24 طائرة مسيرة أوكرانية ثابتة الجناح كانت تحلق فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وجمهورية القرم ومياه البحر الأسود".