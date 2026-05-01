في قلب هذه الصورة، تقف المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، التي تحولت إلى نموذج واضح لهذا النمط الجديد من الصراعات.

فالحرب، التي بدأت بضربات عسكرية واسعة في فبراير 2026، لم تتطور إلى مواجهة تقليدية مباشرة، بل إلى صراع متعدد الأبعاد يشمل الحصار البحري، والهجمات غير المتكافئة، والضغط الاقتصادي المتبادل.

الاقتصاد.. أول الضحايا

لم يبق تأثير هذا التصعيد محصورا في الجغرافيا السياسية، بل امتد إلى الاقتصاد العالمي بشكل واضح. فبحسب ما ذكرته صحيفة الغادريان، شهد الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2%، لكن ذلك ترافق مع ارتفاع كبير في أسعار الطاقة وتراجع ثقة المستهلكين، نتيجة استمرار الحرب مع إيران.

وفي السياق نفسه، حذرت تقارير دولية من أن استمرار الأزمة قد يدفع اقتصادات كبرى، خصوصا في أوروبا، نحو الركود، في ظل اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع تكاليف الإنتاج.

كما تشير تحليلات إلى أن الصراع ساهم في تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة، بعدما باتت الدول تسعى لتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.

في موازاة التصعيد، تكثفت التحركات الدبلوماسية، لكن دون تحقيق اختراق حقيقي. فالقوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا، تحاول احتواء الأزمات عبر اتصالات متكررة، دون الوصول إلى حلول نهائية.

هذا الواقع يعكس تحولا في طبيعة السياسة الدولية، حيث بات الهدف الأساسي هو "إدارة الأزمة" بدلا من حلها، في ظل تعقيد الملفات وتشابك المصالح.

ففي الحالة الإيرانية، لا يبدو أن أيا من الطرفين قادر على تحقيق نصر حاسم، ما يجعل الصراع مفتوحا على سيناريوهات طويلة الأمد.

وفي أوروبا، يتجلى هذا التوتر أيضا في العلاقات عبر الأطلسي، حيث أدت الخلافات حول إدارة الأزمة الإيرانية إلى تصدعات داخل حلف الناتو، وسط ضغوط أميركية متزايدة على الحلفاء.

عالم متعدد الأزمات

ما يميز المرحلة الحالية ليس فقط شدة الأزمات، بل تزامنها. فإلى جانب الصراع في الشرق الأوسط، لا تزال الحرب في أوكرانيا مستمرة، فيما تواجه أوروبا تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة، وتتصاعد المنافسة بين القوى الكبرى على النفوذ العالمي.

هذا التداخل خلق ما يصفه خبراء بـ"تعدد الأزمات"، حيث تؤثر كل أزمة في الأخرى، وتزيد من تعقيد المشهد العام. فعلى سبيل المثال، أدى الصراع في إيران إلى تشتيت الاهتمام الدولي عن أوكرانيا، كما أعاد تشكيل التحالفات الإقليمية والدولية.

وتكشف هذه التطورات عن تحول عميق في طبيعة النظام الدولي. فالعالم لم يعد يدار عبر توازنات ثابتة أو تحالفات مستقرة، بل عبر شبكة متغيرة من المصالح والضغوط، حيث تلعب الأدوات الاقتصادية والتكنولوجية دورا متزايدا إلى جانب القوة العسكرية.

كما أن غياب حلول حاسمة يعكس إدراك القوى الكبرى لخطورة الانزلاق نحو مواجهة شاملة، ما يدفعها إلى تبني استراتيجيات "الاحتواء" بدلا من الحسم.

وفي هذا السياق، يصبح الإنهاك عاملا رئيسيا—سواء على مستوى الدول أو الشعوب—حيث تتراكم الأزمات دون نهاية واضحة، ما يخلق حالة من التوتر المستمر وعدم اليقين.

وتشير التطورات العالمية إلى أن العالم لا يتجه نحو حرب شاملة واحدة، بل إلى شبكة أزمات مترابطة تمتد من السياسة إلى الاقتصاد والتكنولوجيا.

وبين التصعيد العسكري والضغوط الاقتصادية والتحولات الرقمية، يبدو أن القوى الكبرى تحاول إدارة الأزمات أكثر من حلّها، في مشهد يعكس مرحلة جديدة من عدم الاستقرار العالمي—حيث لا أحد يسيطر بالكامل، لكن الجميع يحاول تجنب الانفجار الكبير.