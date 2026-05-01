ودخل ترامب في سجال مع ميرتس بشأن الحرب على إيران خلال الأيام القليلة الماضية.

وكتب على منصة "تروث سوشال"، الخميس: "ينبغي لمستشار ألمانيا أن يقضي وقتا أطول في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا (حيث كان غير فعال على الإطلاق)، وفي إصلاح أوضاع بلده المتدهورة، خصوصا فيما يتعلق بالهجرة والطاقة، ووقتا أقل في التدخل في شؤون ​أولئك الذين ‌يتخلصون من التهديد النووي الإيراني، وبذلك يجعلون العالم، بما في ذلك ألمانيا، مكانا أكثر أمانا".

و‌الثلاثاء قال الرئيس الأميركي إن ميرتس "لا يعرف عما يتحدث"، بعدما قال الأخير إن الإيرانيين ‌يهينون الولايات المتحدة في ‌المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

وخلال فعالية في المكتب البيضاوي، الأربعاء، قال ترامب إن ميرتس "يعاني داخليا من مشاكل الطاقة والهجرة"، وإنه "فشل ‌في المساعدة في حل الأزمة الأوكرانية".

وأضاف: "إنه ‌يقوم بعمل ⁠سيئ للغاية. ولديه مشكلة كبيرة مع أوكرانيا، لأنهم غارقون في هذه الفوضى".

وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة بصدد تقليص عدد قواتها في ألمانيا.

في المقابل، أكد ميرتس على ⁠أهمية الشراكة عبر ‌الأطلسي، لكنه لم يتطرق إلى تصريحات ترامب بشأن ⁠خفض القوات.

وقال إن برلين لا تزال على "اتصال قائم ⁠على الثقة" مع شركائها، وأكد مجددا استعدادها للمشاركة في مهمة عسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز ⁠حال استيفاء متطلبات بعينها.