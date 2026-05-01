ونشرت كبيرة المدعين الاتحاديين في واشنطن جانين بيرو، الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ومدته 5 دقائق و42 ثانية.

وقالت بيرو إنه يظهر كول آلن توماس وهو يطلق النار على ضابط في الخدمة السرية الأميركية، أثناء ركضه عبر الحواجز الأمنية باتجاه الحفل المكتظ بالصحفيين ومسؤولي إدارة ترامب وغيرهم من الضيوف.

وأكدت أنه "لا يوجد دليل على أن الضابط أصيب بنيران صديقة".

كما يظهر الفيديو آلن وهو يتفقد الفندق، في اليوم السابق للهجوم.

ووافق آلن في وقت سابق من الخميس على البقاء مسجونا في انتظار المحاكمة.

ولم يقدم المتهم التماسا بالبراءة أو الذنب، خلال مثوله القصير أمام المحكمة الاتحادية، بعد أيام من قول السلطات إنه ركض عبر جهاز كشف المعادن في فندق واشنطن هيلتون وهو يحمل سلاحا طويلا، وعطل واحدا من أبرز الأحداث السنوية في العاصمة.