أعلنت وزارة الداخلية البريطانية رفع مستوى التهديد الإرهابي على المستوى الوطني إلى "شديد"، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام مكون من خمس درجات، عقب حادث طعن في لندن أسفر عن إصابة رجلين يهوديين.
وأوضحت الوزارة أن المركز المشترك لتحليل الإرهاب قرر رفع مستوى التهديد من "كبير"، الذي يعني أن الهجوم محتمل، إلى "شديد"، ما يشير إلى أن وقوع هجوم "محتمل للغاية" خلال الأشهر الستة المقبلة.
وكان مستوى التهديد عند درجة "كبير" منذ فبراير 2022، قبل أن يتم تعديله إثر الهجوم الذي وقع فيحي غولدرز غرين شمال لندن، والذي وصفته الشرطة بأنه "عمل إرهابي".
ويعد مستوى "شديد" ثاني أعلى درجات التهديد في المملكة المتحدة، ويعكس تزايد المخاوف الأمنية في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف مواقع يهودية في العاصمة.