وأوضحت الوزارة أن المركز المشترك لتحليل الإرهاب قرر رفع مستوى التهديد من "كبير"، الذي يعني أن الهجوم محتمل، إلى "شديد"، ما يشير إلى أن وقوع هجوم "محتمل للغاية" خلال الأشهر الستة المقبلة.

وكان مستوى التهديد عند درجة "كبير" منذ فبراير 2022، قبل أن يتم تعديله إثر الهجوم الذي وقع فيحي غولدرز غرين شمال لندن، والذي وصفته الشرطة بأنه "عمل إرهابي".

ويعد مستوى "شديد" ثاني أعلى درجات التهديد في المملكة المتحدة، ويعكس تزايد المخاوف الأمنية في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف مواقع يهودية في العاصمة.