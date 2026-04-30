ونقلت رويترز عن المسؤول أن وزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين سيشاركان أيضا في الإحاطة.

ولم يكشف المسؤول عن نطاق الخيارات التي ستناقش، لكنه أشار إلى أن الإحاطة ستركز على الإجراءات اللازمة لدفع إيران إلى التفاوض من أجل إنهاء الصراع.

وذكر موقع "أكسيوس" أن القيادة المركزية أعدت خطة لتنفيذ موجة "قصيرة وقوية" من الهجمات على إيران، قد تشمل استهداف بنى تحتية، إلى جانب خطة أخرى للسيطرة على جزء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام حركة الملاحة التجارية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخيارات كانت مطروحة ضمن الخطط الأميركية منذ فترة، دون أن يتضح ما إذا كانت تمثل تغييرا في النهج الحالي.

وأدت الحرب مع إيران إلى اضطرابات في الأسواق العالمية وارتفاع حاد في أسعار النفط، كما تسببت في شبه توقف لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.