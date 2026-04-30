وجاء ذلك في إعلان مشترك عقب الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي متعدد الأبعاد بين المغرب وألمانيا، الذي عقد في الرباط بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الألماني يوهان واديفول.

وأشادت ألمانيا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025، مؤكدة أن "حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يمثل الحل الأكثر واقعية" للنزاع الإقليمي.

كما اعتبرت برلين أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تمثل "أساسا جادا وذا مصداقية للمفاوضات" بهدف التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة.

وأكد الإعلان دعم ألمانيا الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير المفاوضات "على أساس مخططالحكم الذاتي المغربي"، مشيدا باستعداد الرباط لشرح تفاصيل هذا المقترح.

وأشار إلى التزام ألمانيا بالعمل وفقا لهذا الموقف دبلوماسيا واقتصاديا، في إطار احترام القانون الدولي.