وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشال:"ينبغي على مستشار ألمانيا أن يكرس المزيد من الوقت لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا (حيث كان عاجزا تماما عن تحقيق أي تقدم!)، وإصلاح بلاده المنهكة، لا سيما في مجالي الهجرة والطاقة".

كما طالب ميرتس بأن "يقلل من الوقت الذي يقضيه في التدخل في شؤون من يسعون للقضاء على التهديد النووي الإيراني، مما يجعل العالم، بما فيه ألمانيا، مكاناً أكثر أمانا!".

وفي وقت سابق، كتب ترامب عبر منصته أن "المستشار الألماني فريدريش ميرتس يظن أن لا بأس في أن تمتلك إيران سلاحا نوويا. إنه لا يعرف ما يتحدث عنه".

وأضاف ترامب: "أنا أفعل شيئا مع إيران الآن كان ينبغي للدول الأخرى، أو الرؤساء، أن يفعلوه منذ فترة طويلة. لا عجب أن أداء ألمانيا سيئ للغاية، اقتصاديا وغير ذلك".

وأدلى ميرتس بسلسلة مواقف بشأن حرب الشرق الأوسط، خلال زيارته مدرسة في مارسبرغ غربي ألمانيا، الاثنين.

وقال المستشار الألماني: "من الواضح أن لا استراتيجية لدى الأميركيين. والمشكلة دائما في حروب كهذه هي أنك لا تحتاج فقط إلى الدخول، بل عليك أيضا أن تخرج مجددا".

وأضاف: "رأينا ذلك بطريقة مؤلمة جدا في أفغانستان طوال 20 عاما. ورأيناه في العراق. كل هذا الأمر هو في أحسن الأحوال انعدام للتروّي".

وقال ميرتس إنه لا يستطيع أن يرى "أي مخرج استراتيجي سيختار الأميركيون، وخصوصا أن من الواضح أن الإيرانيين يتفاوضون بمهارة شديدة، أو لا يفاوضون بمهارة شديدة".

وأضاف: "أمة كاملة تتعرض هناك للإذلال على أيدي القيادة الإيرانية، وأكثر من ذلك على أيدي ما يسمى الحرس الثوري".