وجاء القرار بعد إصابة رجلين يهوديين في حادث طعن وقع الأربعاء في منطقة غولدرز غرين شمال لندن، حيث أفادت السلطات بأن حالتهما مستقرة.

وألقت الشرطة القبض على مشتبه به يبلغ 45 عاما للاشتباه في الشروع بالقتل، ووصفت الهجوم بأنه "عمل إرهابي".

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب في احتمال ارتباط حادث الطعن بسلسلة هجمات إشعال نيران استهدفت مواقع يهودية في العاصمة، كما تنظر في ما إذا كان للهجوم صلة بجهات خارجية.

وأكدت الحكومة أن التمويل الجديد سيستخدم لزيادة دوريات الشرطة وتعزيز تدابير الحماية حول المواقع اليهودية، في ظل ارتفاع ملحوظ في حوادث معاداة السامية منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 وما تلاه من حرب في غزة.

وبحسب منظمة "كوميونيتي سيكيورتي تراست"، سجل نحو 3700 حادث معاداة للسامية في عام 2025، مقارنة بـ1662 حادثا في عام 2022.