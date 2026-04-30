وكتب ترامب ‌على منصة "تروث سوشال": "تدرس الولايات المتحدة وتراجع إمكانية ‌خفض ‌قواتها في ألمانيا، وسيتم اتخاذ القرار خلال الفترة القصيرة المقبلة".

ويأتي منشور ترامب ‌عقب انتقاده لمستشار ‌الألماني ⁠فريدريش ميرتس، الثلاثاء، على خلفية الحرب في إيران.

وكان ميرتس صرح بأن ⁠الإيرانيين "يذلون الولايات المتحدة" في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

ووجهت إدارة ترامب ⁠انتقادات متكررة للعديد من أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) لعدم مشاركتهم في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بما في ذلك توبيخ بعضهم لعدم إرسال ‌قوات بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز.

وكتب ترامب على "تروث سوشال"، أن ميرتس "لا يعرف ما الذي يتحدث عنه"، مضيفا أنه "ليس من المستغرب أن ألمانيا تعاني بشكل سيئ سواء من الناحية الاقتصادية أو غيرها".

وقال ميرتس الأربعاء إن علاقته بترامب "لا تزال، على الأقل من وجهة نظري، جيدة كما كانت دائما"، مضيفا: "ما زلنا نجري محادثات بناءة مع بعضنا البعض".

وفي عام 2024، كانت الولايات المتحدة تنشر أكثر من 35 ألف جندي في ألمانيا، وفقا لخدمة بحوث الكونغرس، لكن يعتقد أن العدد أعلى، إذ تقدر وسائل إعلام ألمانية بأنه أقرب إلى 50 ألفا.

وعلى مدى عقود، بقيت عشرات القواعد العسكرية الأميركية الكبرى في أوروبا.

وفي ألمانيا تشمل هذه القواعد مقر القيادة الأوروبية الأميركية في شتوتغارت، وقاعدة رامشتاين الجوية في ولاية راينلاند بفالتس، التي تعد مركزا رئيسيا للقوات الجوية الأميركية.

ويقدر أنه في العام الماضي كان هناك نحو 80 ألف جندي أميركي متمركزين في أوروبا.