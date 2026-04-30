وقال المدعون إن كول آلن نفذ هجومه بعد الساعة 8.30 مساء السبت بقليل، بعدما نزل من غرفته في فندق هيلتون في واشنطن وحاول دخول القاعة في الطابق السفلي، حيث كان ترامب ومسؤولون كبار آخرون يشاركون في عشاء للإعلاميين.

وتمت السيطرة على الرجل البالغ 31 عاما بعد مشاجرة فوضوية مع حراس الأمن، وأُطلقت أعيرة نارية لكن لم يقتل أحد.

وبحسب المدعين العامين، أمضى آلن الدقائق الأخيرة قبل تنفيذ الهجوم في تفقد المواقع الإلكترونية التي غطت مكان وجود ترامب، وتسليح نفسه، والتقاط صورة سيلفي بهاتفه المحمول أمام المرآة في غرفته.

وتظهر نسخة من الصورة أنه كان يرتدي ملابس سوداء ويضع ربطة عنق حمراء، ويحمل سكينا وحافظة كتف لمسدس، وما قالت السلطات إنه حقيبة للذخيرة.

وبمجرد مغادرته غرفته، أُرسلت رسائل إلكترونية مجدولة إلى الأصدقاء والعائلة تتضمن بيانا يشرح أفعاله.

ونشرت تفاصيل استعدادات آلن المزعومة لما وصفه المدعون العامون بأنه "هجوم بخبث لا يمكن تصوره"، في ملف يطلب من محكمة فيدرالية في واشنطن رفض الإفراج عنه بكفالة.

وجاء في الطلب: "على المحكمة احتجاز المتهم ريثما تتم محاكمته"، مضيفا أن "الطبيعة السياسية لجرائم المتهم تدعم بشكل أكبر احتجازه، لأن دافعه لارتكاب الجرائم قائم طالما أنه يختلف" مع الحكومة.

وآلن مدرس ذو مستوى تعليمي عال من ولاية كاليفورنيا.

وقال المدعون إنه قام بالرحلة إلى واشنطن حاملا أسلحة تضمنت بندقية ومسدسا وعددا كبيرا من السكاكين، عبر طريق قطار يمر من شيكاغو.

وأضافوا أنه سجل خلال رحلته تقديره للمناظر الطبيعية الخلابة خلال رحلته، فعلى سبيل المثال كتب على هاتفه أن غابات بنسلفانيا تشبه "أراضي خيالية شاسعة مليئة بجداول صغيرة متدفقة".

وبمجرد دخوله غرفته في فندق هيلتون، كتب معربا عن دهشته مما اعتبره تراخيا أمنيا في الفندق، قائلا إنه دخل "بأسلحة متعددة ولم يفكر أي شخص هناك في احتمال أن أكون تهديدا".

وفي الرسالة الإلكترونية التي أرسلها إلى الأصدقاء والعائلة، قال إنه سيستهدف مسؤولين "من الأعلى إلى الأدنى مرتبة".

وأضاف أنه يأمل بألا يقتل أفرادا من جهاز الخدمة السرية أو غيرهم من عناصر إنفاذ القانون أو نزلاء في الفندق.

وبحسب ملف المحكمة، تخلص كول من معطفه الطويل بمجرد وصوله إلى منطقة مدخل الفندق، وانطلق مسرعا عبر مجموعة من أجهزة كشف المعادن، وكانت بندقيته في وضع الاستعداد.

وأطلق كول النار من البندقية باتجاه الدرج المؤدي إلى القاعة حيث أقيم العشاء، ثم أطلق أحد عملاء الخدمة السرية النار 5 مرات، لكنه لم يصب كول الذي سقط أرضا وتم تقييده بعد ذلك.

وجاء في الملف: "أصيب المتهم بإصابة طفيفة في ركبته لكن لم يطلق عليه النار".