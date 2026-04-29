وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة "هزمت الجيش الإيراني ودمرت قواته البحرية"، مشيرا إلى أن طهران "تمتلك نسبة قليلة من منشآت تصنيع الصواريخ".

وتابع: "إيران قطعت شوطا طويلا والسؤال هو ما إذا كانت ستقطع شوطا كافيا؟"، مؤكدا أن "الاقتصاد الإيراني ينهار والعملة الإيرانية أصبحت بلا قيمة".

وأشار إلى أن واشنطن "تجري محادثات عبر الهاتف".

وفي سياق متصل، قال ترامب إنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إيران، مضيفا أن بوتين "يرغب في تقديم المساعدة" ولا يريد أن تمتلك طهران سلاحا نوويا.

وأوضح أنه اقترح وقفا جزئيا لإطلاق النار في أوكرانيا، واصفا المحادثات مع بوتين بأنها "جيدة للغاية"، ومشيرا إلى أنه ناقش الملف الأوكراني معه بشكل مفصل.

كما أشار ترامب إلى أن العلاقات مع الملك تشارلز الثالث قد تسهم في تحسين الأوضاع مع كير ستارمر.