وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن المحادثة كانت "صريحة وعملية"، مضيفا أن الرئيسين أوليا "اهتماما خاصا للوضع المتعلق بإيران وفي الخليج".

وأشار إلى أن بوتين اعتبر قرار ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران "صائبا"، لأنه يتيح فرصة للمفاوضات ويسهم في استقرار الأوضاع، محذرا في الوقت نفسه من أن أي عملية برية أميركية ضد إيران ستكون "خطيرة".

وأوضح أوشاكوف أن بوتين طرح خلال الاتصال أفكارا لحل النزاع المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، كما اقترح وقفا مؤقتا لإطلاق النار في أوكرانيا بمناسبة ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية.

وفي ما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أعرب ترامب عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع بات وشيكا، فيما أكد بوتين أن القوات الروسية "تمسك بالمبادرة" على الأرض.

وخلال الاتصال، عبر بوتين عن دعمه لترامب في أعقاب محاولة الاغتيال التي تعرض لها، مدينا الحادث بشدة.

وأكد الكرملين أن موسكو ستواصل اتصالاتها مع إيران ودول الخليج وإسرائيل والولايات المتحدة، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء التصعيد ودفع مسارات التفاوض.