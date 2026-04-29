وقال ترامب، في تصريحات نقلها موقع "أكسيوس": "الحصار أكثر فعالية من القصف. إنهم يختنقون كخنزير محشو. وسيكون الوضع أسوأ بالنسبة لهم. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".

وأضاف أن إيران "ستبقى تحت الحصار البحري حتى يوافق النظام على اتفاق يعالج مخاوف الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي".

وفي السياق، أفادت مصادر أميركية بأن ترامب لم يأمر بأي عمل عسكري حتى مساء الثلاثاء، في وقت كشفت فيه ثلاثة مصادر مطلعة أن القيادة المركزية الأميركية أعدت خطة لضربات "قصيرة وقوية" في حال تعثر المسار التفاوضي.

وتشير هذه المعطيات إلى أن واشنطن تراهن على تشديد الحصار كخيار رئيسي للضغط على طهران، مع إبقاء الخيار العسكري كأداة احتياطية.