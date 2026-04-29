وأوضح رولي أن المشتبه به، البالغ من العمر 45 عاما، لديه تاريخ من العنف الشديد واضطرابات نفسية، واصفا الحادث، الذي أسفر عن إصابة رجلين يهوديين، بأنه "عمل عنف مروع" استهدف المجتمع اليهودي.

وكانت جماعتان من الجالية اليهودية قد أفادتا بأن شخصين تعرضا للطعن في حي تقطنه أغلبية يهودية شمال لندن، فيما أعلنت الشرطة توقيف المشتبه به.

وقالت منظمة "شومريم" الأمنية، التي تضم متطوعين من المدنيين اليهود، إن المشتبه به "شوهد وهو يركض على طول طريق غولدرز غرين، مسلحا بسكين ويحاول طعن أفراد يهود من الجمهور".

وأضافت أن شخصين تعرضا للطعن، وقدمت لهما الإسعافات خدمة طبية تطوعية يهودية.

وفي السياق، وصف كير ستارمر الحادث بأنه "مثير للقلق للغاية"، في حين دان صادق خان الواقعة، معتبرا إياها "هجوما مروعا"، ومشيدا بسرعة استجابة خدمات الطوارئ والمتطوعين.