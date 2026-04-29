وقال المدعي العام الأوكراني رسلان كرافتشينكو إن السفينة "بانوراميتيس" تتجه إلى ميناء حيفا، محملة بحبوب "تم شحن بعضها" من مناطق أوكرانية تحتلها روسيا، مشيرا إلى أن كييف طلبت "احتجاز السفينة وشحنتها وإجراء تفتيش ومصادرة وثائقها وأخذ عينات من الحبوب واستجواب الطاقم".

وأضاف أن الشحنة جرى نقلها من سفينة أخرى، في إطار عمليات تقول كييف إنها غير قانونية.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الطلب الأوكراني قدم في وقت متأخر، مشيرا إلى أنه "قيد الدراسة من قبل السلطات المختصة"، ومضيفا أن بلاده لم تتلق أدلة كافية على المزاعم.

واتهم ساعر كييف بانتهاج "دبلوماسية تويتر"، في إشارة إلى نشر انتقادات عبر منصة "إكس" قبل استكمال الإجراءات القانونية.

وكانت أوكرانيا قد احتجت مرارا على صادرات الحبوب من المناطق التي تسيطر عليها روسيا منذ بدء الحرب في 2022، وكذلك من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

وفي السياق، هدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفرض عقوبات على من يستفيدون من هذه الشحنات، فيما استدعت كييف السفير الإسرائيلي احتجاجا على ما وصفته بالتقاعس.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها: "نتوقع من الجانب الإسرائيلي أن يأخذ الأمر على محمل الجد بدلا من الرد بتصريحات عاطفية".

وأشار كرافتشينكو إلى أن أكثر من 1.7 مليون طن من المنتجات الزراعية، بقيمة تتجاوز 453 مليون دولار، نُقلت بشكل غير قانوني من الأراضي المحتلة منذ بدء الغزو الروسي.