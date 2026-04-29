وتقول جماعتان من الجالية اليهودية إن شخصين تعرضا للطعن في حي بلندن تقطنه أغلبية يهودية كبيرة واعتقلت الشرطة مشتبها به.

وقالت منظمة شومريم الأمنية، التي تضم متطوعين من المدنيين اليهود إن مشتبها به "شوهد وهو يركض على طول طريق جولدرز جرين، مسلحا بسكين ويحاول طعن أفراد يهود من الجمهور".

وأضافت في منشور عبر منصات التواصل أن شخصين تعرضا للطعن، وقدّمت لهما الإسعافات خدمة طبية تطوعية يهودية.

وفي السياق، أدان عمدة لندن صادق خان الحادث، واصفا إياه بأنه "هجوم مروّع"، ومشيدا بسرعة استجابة خدمات الطوارئ والمتطوعين.