وبحسب التقرير، يرى ترامب أن إيران لا تتفاوض بحسن نية، ويأمل في دفعها إلى تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة تصل إلى 20 عاما، إلى جانب القبول بقيود صارمة في مرحلة لاحقة.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "من الأفضل لهم أن يتصرفوا بذكاء قريبا!".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين، لم تسمهم، أن ترامب ناقش خلال اجتماع عقد في غرفة العمليات بالبيت الأبيض خيارات التعامل مع الأزمة، معتبرا أن استئناف القصف أو الانسحاب من الحرب ينطويان على مخاطر كبيرة.

وأضافت أن الخيار البديل يتمثل في مواصلة سلاح البحرية الأميركي الضغط على الصادرات النفطية الإيرانية، بهدف تقليصها تدريجيا حتى توافق طهران على شروط واشنطن.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الاستراتيجية تقوم على تشديد القيود على صادرات النفط الإيرانية، بما يؤدي إلى تقليص عائداتها المالية وفرض ضغوط اقتصادية متزايدة عليها.