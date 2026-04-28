والثلاثاء قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت على منصة "إكس"، إنه "مع احتفال الولايات المتحدة في يوليو بالذكرى 250 لتأسيسها، تستعد الوزارة لطرح عدد محدود من جوازات السفر الأميركية المصممة خصيصا لإحياء هذه المناسبة التاريخية".

وأعاد بيغوت نشر مقالة لقناة "فوكس نيوز ديجيتال"، يظهر النموذج الجديد الذي يتضمن في صفحاته الداخلية صورة لترامب مع توقيعه باللون الذهبي، إضافة إلى صورة للآباء المؤسسين يوم إعلان الاستقلال في 4 يوليو 1776.

ولم يسبق أن ظهر رئيس أميركي في منصبه على جوازات السفر.

ومن المقرر أيضا إصدار قطعة نقدية تذكارية ذهبية تحمل صورة ترامب في هذه المناسبة.

ومنذ عودته إلى السلطة، أُطلق اسم ترامب على عدد من المباني في العاصمة، من بينها قاعة "كينيدي سنتر" الشهيرة ومعهد السلام.

كما يعتزم ترامب تنظيم سباق سيارات "إندي كار" في واشنطن بين 21 و23 أغسطس المقبل، ضمن احتفالات الذكرى الـ250.

وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية طالبا عدم كشف هويته، أن هذه الجوازات لن تصدر إلا في واشنطن، وستتوافر بكمية محدودة فقط.