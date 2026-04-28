وكتب ترامب في منشور على شبكته "تروث سوشال"، أن "المستشار الألماني فريدريش ميرتس يظن أن لا بأس في أن تمتلك إيران سلاحا نوويا. إنه لا يعرف ما يتحدث عنه".

وتابع: "لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لكان العالم كله رهينة".

وأضاف ترامب: "أنا أفعل شيئا مع إيران الآن كان ينبغي للدول الأخرى، أو الرؤساء، أن يفعلوه منذ فترة طويلة. لا عجب أن أداء ألمانيا سيئ للغاية، اقتصاديا وغير ذلك".

وأدلى ميرتس بسلسلة مواقف بشأن حرب الشرق الأوسط، خلال زيارته مدرسة في مارسبرغ غربي ألمانيا، الإثنين.

وقال المستشار الألماني: "من الواضح أن لا استراتيجية لدى الأميركيين. والمشكلة دائما في حروب كهذه هي أنك لا تحتاج فقط إلى الدخول، بل عليك أيضا أن تخرج مجددا".

وأضاف: "رأينا ذلك بطريقة مؤلمة جدا في أفغانستان طوال 20 عاما. ورأيناه في العراق. كل هذا الأمر هو في أحسن الأحوال انعدام للتروّي".

وقال ميرتس إنه لا يستطيع أن يرى "أي مخرج استراتيجي سيختار الأميركيون، وخصوصا أن من الواضح أن الإيرانيين يتفاوضون بمهارة شديدة، أو لا يفاوضون بمهارة شديدة".

وأضاف: "أمة كاملة تتعرض هناك للإذلال على أيدي القيادة الإيرانية، وأكثر من ذلك على أيدي ما يسمى الحرس الثوري".