أعلنت وزارة خارجية بريطانيا، الثلاثاء، استدعاء السفير الإيراني لديها.
وقالت الخارجية إن الاستدعاء جاء ردا على تعليقات وصفتها بغير المقبولة والتحريضية نشرتها السفارة الإيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت الخارجية البريطانية: "على السفارة الإيرانية التوقف عن أي شكل من أشكال التواصل التي قد تحرض على العنف في بريطانيا أو دوليا".
وكانت السفارة الإيرانية دعت في بيان نشرته على قناتها في تطبيق تيلغرام مطلع هذا الشهر الإيرانيين المقيمين في بريطانيا إلى التطوع في حملة لإعلان استعدادهم للتضحية بأرواحهم في حرب دفاعا عن وطنهم.
ولم تحدد الحكومة البريطانية أيا من تعليقات السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تشير إليه. وحذر مشرّعون بريطانيون من
تهديدات خطيرةٍ وواسعة النطاق تشكلها إيران على بريطانيا.
وكانت الحكومة استدعت السفير الإيراني الشهر الماضي بعد توجيه اتهامات لمواطن إيراني وآخر يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية للاشتباه في مساعدتهما أجهزة المخابرات الإيرانية.