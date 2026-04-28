وقالت الخارجية إن الاستدعاء جاء ردا على تعليقات وصفتها بغير المقبولة والتحريضية نشرتها السفارة الإيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الخارجية البريطانية: "على السفارة الإيرانية التوقف عن أي شكل من أشكال التواصل التي قد تحرض على العنف في بريطانيا أو دوليا".

وكانت السفارة الإيرانية دعت في بيان نشرته على قناتها في تطبيق ⁠تيلغرام مطلع ‌هذا الشهر الإيرانيين المقيمين في ⁠بريطانيا إلى التطوع في حملة لإعلان استعدادهم ⁠للتضحية بأرواحهم في حرب دفاعا عن وطنهم.

ولم تحدد ​الحكومة البريطانية أيا ⁠من تعليقات ​السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تشير إليه. وحذر مشرّعون بريطانيون ​من

تهديدات خطيرةٍ وواسعة النطاق تشكلها إيران على بريطانيا.

وكانت الحكومة استدعت السفير الإيراني الشهر الماضي بعد توجيه اتهامات ​لمواطن ‌إيراني وآخر يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية للاشتباه في ​مساعدتهما أجهزة المخابرات الإيرانية.