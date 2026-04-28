ولم يتضح من منشور ترامب على ‌وسائل ‌التواصل الاجتماعي كيف أوصلت إيران هذه الرسالة. ولم تعلق إيران بعد على المسألة.

وأضاف: "أبلغتنا إيران للتو بأنها في حالة انهيار، وتريد منا فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن خلال محاولة تسوية أوضاع قيادتها (وأعتقد أنها ستتمكن من ذلك!)".

ولم يرد البيت الأبيض بعد ⁠على طلب للتعليق على المنشور ​على منصة تروث ⁠سوشال.

تحفظ أميركي على المقترحات الإيرانية

وفي سياق متصل، نقلت مصادر دبلوماسية أن ترامب غير راض عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو شهرين، ما ينعكس سلبا على فرص التوصل إلى تسوية.

وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن المقترح الإيراني تضمن إعادة فتح المضيق مقابل إنهاء الحصار البحري، دون التطرق إلى ملف البرنامج النووي، وهو ما أثار تحفظات داخل الإدارة الأميركية.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن ترامب شدد على رفضه امتلاك إيران أسلحة نووية، واعتبر أن بعض الصيغ المطروحة لا تحقق أهداف واشنطن.

عقدة الملف النووي

وتواصل إيران رفض المقترحات الأميركية التي تدعوها إلى تعليق برنامجها النووي أو تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، ما يعقّد فرص التوصل إلى اتفاق شامل.

ويقول مسؤولون أميركيون إن القيادة الإيرانية لم تمنح مفاوضيها تفويضًا لتقديم تنازلات جوهرية بشأن الملف النووي، الأمر الذي يحدّ من فرص تحقيق تقدم في المفاوضات.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميا، ما يجعل أي اضطراب فيه عاملا مؤثرا على أسواق الطاقة والتجارة الدولية، في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران.