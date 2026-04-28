وذكر زيلينسكي في حسابه على منصة "إكس" "وصلت سفينة أخرى تحمل مثل هذه الحبوب إلى ميناء في إسرائيل وتستعد لتفريغ ‌حمولتها. هذا ليس عملا مشروعا، ولا يمكن أن يكون كذلك".



وأضاف "لا يمكن أن ‌السلطات الإسرائيلية ‌تجهل بأمر السفن التي تصل إلى موانئ البلاد وبحمولتها".



وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، الاثنين، إن الوزارة استدعت السفير الإسرائيلي بسبب ما وصفه "بتقاعس" ‌إسرائيل وسماحها باستقبال شحنات حبوب ‌واردة من ⁠الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا.



وأبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سيبيها بأن أوكرانيا لم تقدم أي دليل يؤكد "سرقة" الحبوب.



وقال زيلينسكي "تستولي روسيا بشكل ممنهج على الحبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتا، وتنظم تصديرها عبر أفراد مرتبطين بالمحتلين... مثل هذه المخططات تنتهك قوانين دولة إسرائيل نفسها".



وأضاف أن أوكرانيا تتوقع ‌من إسرائيل الاحترام والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض العلاقات الثنائية.

والإثنين، قال مصدر دبلوماسي أوكراني لرويترز، إن إسرائيل تخاطر برد كييف دبلوماسيا وقضائيا إذا سمحت لسفينة تحمل حبوبا من الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا بالرسو في ميناء حيفا.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في وقت ‌سابق أن السفينة (بانورميتيس)، التي قالت إنها تحمل حبوبا ‌من الأراضي ‌الأوكرانية المحتلة التي تعتبرها كييف "مسروقة"، تنتظر الحصول على إذن للرسو في حيفا.

وقال المصدر الأوكراني، طالبا عدم ذكر ‌اسمه: "إذا لم يتم رفض ‌هذه السفينة ⁠وحمولتها، فإننا نحتفظ بالحق في اتخاذ مجموعة كاملة من الإجراءات الدبلوماسية والقضائية الدولية".