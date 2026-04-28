وأضافت أن الرسائل كتبت باللغة الإنجليزية وأُرسلت من حسابات أعمال تبدو شرعية، لكنها في الحقيقة من جهات اخترقت حسابات قائمة أو أنشأت حسابات مزيفة.

واطلعت المديرية الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل على التفاصيل، وتقوم بفحص مصدر هذه الرسائل، غير أن هذا النشاط يتماشى مع "أسلوب مجموعة قراصنة "حنظلة" الإيرانية التي تجمع بين الهجمات السيبرانية والحرب النفسية". وفق المصدر ذاته.

كانت الرسالة التي وصلت إلى العديد من المواطنين باللغة الإنجليزية وتضمنت إشارات سياسية وعسكرية مباشرة، وجاء فيها: "نتنياهو يحاول الحفاظ على موقعه في السلطة من خلال ارتكاب عمل آخر من الحماقة المتهورة. هذا تحذير لكم، أيها السكان اليهود في الأراضي المحتلة: استعدوا لوابل من صواريخ إذا لم تضعوا حدًا لهذا التهور. ستقضون قريبًا أسابيع في الملاجئ، لذا تزودوا بالمؤن من الآن".

وفي الأسابيع الماضية أعلنت المجموعة مسؤوليتها عن اختراق مكاتب حكومية، وشركات بنية تحتية، ومعاهد بحثية حساسة في إسرائيل، باستخدام أسلوب مباشر للتواصل مع الجمهور.

وتستخدم المجموعة تطبيق "واتساب" لأنه يتيح لها تجاوز فلاتر الرسائل المزعجة التي تضعها شركات الاتصالات لكشف الرسائل الخبيثة، ما يسمح بالوصول مباشرة إلى المستخدم.