وكان الملك والملكة كاميلا قد استُقبلا من قبل الرئيس دونالد ترامب وزوجته في واشنطن، في اليوم الأول من زيارة دولة وُصفت بالتاريخية.

وخلال جولة في الحديقة الجنوبية، اطّلع الضيوف على خلية النحل الجديدة التي كُشف عنها الأسبوع الماضي، والتي يُتوقع أن تضيف نحو 30 رطلاً من العسل سنوياً.

ظهر الملك، المعروف باهتمامه بالطبيعة وتربية النحل، وهو يتبادل الأحاديث والضحكات مع ميلانيا أثناء تفقد الخلية.

وفي وقت لاحق، توجّه الملك والملكة إلى السفارة البريطانية في واشنطن لحضور حفل حديقة رسمي، حضره عدد من الشخصيات، بينهم الغواص البريطاني توم دالي ولاعبة منتخب إنجلترا إزمي مورغان، إلى جانب مسؤولين سياسيين بارزين مثل السيناتور تيد كروز ورئيس مجلس النواب مايك جونسون وسلفه نانسي بيلوسي.